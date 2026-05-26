巨人は２６日、阿部慎之助監督（４７）の辞任を発表した。本人がこの日、山口オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。その際に阿部監督は「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と謝罪したという。前日２５日に１８歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕された。都内の自宅で娘をつかんで倒すなどした疑いが持たれていて、「姉妹でけんかしているところを『静かにしろ』と言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と