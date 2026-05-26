辞任を表明するプロ野球巨人の阿部慎之助監督＝26日午前、東京・大手町長女（18）への暴行容疑でプロ野球巨人の監督阿部慎之助容疑者（47）が現行犯逮捕された事件で、巨人は26日、阿部監督が辞任すると発表した。長女が対話型の生成人工知能（AI）に相談し、回答結果に基づいて児童相談所へ通報したことも判明。児相から警視庁に110番通報があった。警視庁渋谷署は同日未明に釈放した。巨人の国松徹球団社長は「進退を含め処