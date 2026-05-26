日本代表FW塩貝健人が所属するヴォルフスブルクの2.ブンデスリーガ（ドイツ2部リーグ）降格が決まった。今シーズンのブンデスリーガを7勝8分19敗の16位で終え、昇降格プレーオフに回ることとなったヴォルフスブルク。本拠地『フォルクスワーゲン・アレーナ』で行われた第1戦では主導権を握りながらもスコアレスドローに終わった中、現地時間25日には敵地に乗り込んで運命の第2戦を迎えた。ヴォルフスブルクは開始早々の3分に