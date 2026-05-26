【ブンデスリーガ昇降格プレーオフ】パーダーボルン 2−1 ヴォルフスブルク（日本時間5月26日／ホーム デラックス アリーナ）【映像】塩貝健人、大ジャンプ→192cm相手DFを吹っ飛ばすヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、圧倒的なフィジカルで相手選手を吹き飛ばした。衝撃のフィジカルバトルに視線が集まっている。ブンデスリーガで17位に終わったヴォルフスブルクは日本時間5月26日、ブンデスリーガ昇降格プレー