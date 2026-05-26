高市首相が実現を目指す消費減税をめぐり、政府内で税率を1％にする案が有力となっていることがわかりました。高市首相は、2月に行われた衆議院選挙で、飲食料品の消費税率を2年間ゼロにする公約を掲げていました。ただ、消費減税のあり方を議論する超党派の「社会保障国民会議」では、税率をゼロにする場合、レジシステムの改修に1年程度かかる一方、税率が1％であれば半年程度で改修できるとの調査結果が出ています。政府関係者