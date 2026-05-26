俳優の寺島進さん（62）が5月25日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。愛車が整備を終えて戻ってきたことを報告しました。 【写真を見る】【 寺島進 】「うちの愛人、5ヶ月に及ぶ手術を終え、無事に退院！」43歳で購入し長年溺愛する“美白美人”の愛車を公開寺島さんは「うちの愛人、5ヶ月に及ぶ手術を終え、無事に退院！ 逢いたかったぞ」と投稿。この「愛人」とは、寺島さんが43歳のときに購入し、以来長年にわた