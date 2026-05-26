トランプ政権による移民規制や関税強化は、アメリカ経済の成長力を削ぐ可能性がある――。元外交官の山中俊之氏は、「アメリカの成長は5年ほど遅れる」と指摘する。その背景にあるのは、排外主義によって、アメリカ最大の強みだった「世界中から優秀な人材を集める力」が揺らぎ始めていることだという。一方で、それでもなおアメリカの優位性は簡単には崩れないとも語る。世界秩序は今後どう変わっていくのか。山中氏の著書『世界