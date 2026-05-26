最近、全国各地で見かけるようになったオレンジ色のかわいいお花。小ぶりのポピーのようで、つい触れたくなってしまうのですが、東京農大公式(@tokyonodaipr)は、この花について「触れたらあかん!」と注意喚起しています。綺麗ですよね。鮮やかなオレンジの小さなお花。. 何時ごろからかタンポポやつくしよりもよく見るようになりました。これからの時期できる果実の中には約1,500粒以上もの種があり、等比級数的に大繁殖していま