住宅ローンの借り換えを考えるとき、変動金利にするか固定金利にするかで迷う人は少なくありません。特に、変動金利の低さを見ると魅力を感じる一方で、将来の金利上昇が気になることもあります。家族の意見が分かれると、ますます判断しにくくなるでしょう。 そこで本記事では、金利差があるなかで何を基準に考えればよいのかについてを家計目線で解説します。 変動金利と固定金利は、安さと安心感が違う