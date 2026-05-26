金沢スカイビルを中心とする金沢市の武蔵ケ辻A地区の再開発で、地権者側が、高さが最大60メートルの複合ビル3棟を建設する方針を固めたことが分かりました。地権者らで作る再開発協議会が26日までに、計画の原案をまとめました。複数の関係者によると、再開発エリアは金沢エムザが入る金沢スカイビル一帯の約1万1400平方メートルで、金沢市の高さ制限いっぱいの60メートル級のビル3棟を建設する計画です。