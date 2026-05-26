大相撲の夏場所を終えた欧勝海が26日、地元・津幡警察署の一日警察署長となり、交通安全を呼び掛けました。26日、地元の津幡警察署を訪れた欧勝海には、早速、源雄一郎署長から委嘱状が手渡されました。欧勝海：「一日署長として精一杯頑張ります」一日署長となった欧勝海は、署員らの前で事故防止に向けた決意を語りました。 この後、欧勝海は、自転車のマナー向上を呼び掛ける、取り締まり指導の隊員たちの出発式に立