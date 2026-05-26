物価高や人出不足を背景に、日本人の平均給料も上がっています。厚生労働省の「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、一般労働者の平均月給は34万600円となり、過去最高となりました。「自分の給料は平均より高かった、低かった」とつい比べてしまいますが、平均には年齢、業種、企業規模などの違いが大きく影響します。そこで今回は、男女別・年齢別・業界別など、カテゴリーごとの平均月給と、新入社員の初任給事情まで、最新