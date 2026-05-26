韓国の人気ボーカルグループSG WANNABEのチェ・ドンハさんがこの世を去って、15年が経過した。 チェ・ドンハさんは2011年5月26日、ソウル市・恩平（ウンピョン）区の自宅で亡くなった状態で発見された。享年29歳。【画像】整形失敗で“うつ病”に…急逝した韓国女優遺族の要請により司法解剖が行われたが、警察は「他殺の痕跡は見られなかった」と発表。生前はうつ病を患い、通院治療を受けていたことも明らかになっている。