ついに母国復帰か。俳優キム・ドンヒの近況が話題となっている。【写真】韓国にいられない芸能人、なぜ日本に来る？キム・ドンヒは5月25日、自身のSNSに四つ葉のクローバーの絵文字とともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、水辺で何らかの撮影に臨んでいるようなキム・ドンヒの姿が収められている。スタッフに囲まれてヘアメイクの修正を受けている様子も公開されており、本格的な活動再開を予感させる内容だ。キム・ド