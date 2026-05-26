寿司チェーンの「かっぱ寿司」は、5月28日〜6月17日の期間、「絶品とろまぐろ祭り」を開催する。期間中は、“とろ”ならではの脂の甘みと濃厚なまぐろの旨みを楽しめるメニューを展開。「大切りとろびん長まぐろ」や「中とろ」を期間限定価格で販売するほか、本鮪を使用した商品やアレンジメニューも取りそろえる。「大切りとろびん長まぐろ」は、一貫110円(税込)。店内で切り付けた脂のりの良いとろびん長まぐろを大切りで提供す