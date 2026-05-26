美脚への道は足裏から。まずは、足裏の骨格を担うアーチを回復させ、足指をしっかり動かせるようにしよう。美脚づくりの達人神谷かのみさんALA美脚学校Ⓡ主宰。自身の下半身コンプレックスをきっかけに、解剖生理学を中心に研究し、足裏から全身を整える独自メソッド「骨格ゆるしめ」リセットを確立。これまでにのべ3000人以上の脚やせやボディメイクを成功に導いてきた。“スタイルの悩みを克服し、女性が前向きに生きられる