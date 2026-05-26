【EF66 0番台 後期形 ブルートレイン牽引機】 6月発売予定 価格：8,580円 KATOは鉄道模型「EF66 0番台 後期形 ブルートレイン牽引機」6月に発売する。価格は8,580円。 本商品は国鉄末期以降に見られた東海道・山陽ブルートレインの牽引機、EF66 0番台後期形をモチーフにしている。実車は1968年にEF65の出力を50%強化して登場。主に東海道・山陽本線の