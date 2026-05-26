パラアーチェリー／大江佑弥 選手 10月に愛知県で開かれる「アジアパラ競技大会」のアーチェリー競技の日本代表内定選手が25日に発表され、倉敷市出身の大江佑弥選手が選ばれました。 大江選手は倉敷市役所に勤務する38歳で、パリパラリンピックにも出場しました。