【PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー】 12月 発売予定 価格：7,700円 コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー」を12月に発売する。価格は7,700円。 本製品は、バイクメーカーの「Honda（本田技研工業）」とコトブキヤの美少女プラモデル「メガミデバイス」のコラボレӦ