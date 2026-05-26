記者会見で電気とガス料金の補助について説明する赤沢経産相＝26日午前、経産省政府は26日、中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、2026年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めた。家庭の7〜9月の電気・都市ガス代補助に充てる。料金水準が昨夏を下回るようにし、家計を支援する。電気代は7、9月に使用量1キロワット時当たり3.5円を、8月は4.5円を補助する。ガス代は7、9月に1立方メートル