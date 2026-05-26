米MLSマイアミは25日、24日のフィラデルフィア戦で後半28分に自ら交代を要求して退いたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）について、「左ハムストリングの筋肉疲労に伴う過負荷」と発表した。25日に検査を行ったという。「運動を再開できる時期は、臨床的および機能的な回復状況によって決まるだろう」と具体的な復帰のめどについては触れなかった。2アシストを記録した一戦では、FKを蹴った後に左太腿の上部を押さえ