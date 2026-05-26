赤沢経済産業相は２６日の閣議後記者会見で、７〜９月に実施する電気・ガス料金への補助を標準家庭で計５０００円程度にすると明らかにした。電気は７月と９月が１キロ・ワット時あたり３・５円、８月が４・５円、都市ガスは７月と９月が１立方メートルあたり１４円、８月は１８円をそれぞれ補助する。冷房使用量が多い８月の補助を手厚くし、同様の支援を実施した昨年夏の料金水準を下回る見込みだ。赤沢氏は「必要な量は確