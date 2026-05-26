海外で特殊詐欺のかけ子として従事させるため、東京・歌舞伎町の「トー横」で女性を誘拐したとして、警視庁特別捜査課は26日までに、国外移送目的誘拐の疑いで、指定暴力団住吉会系組員山尾輝斗容疑者（25）を逮捕した。