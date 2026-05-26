アメリカ軍は、イラン南部で機雷を敷設しようとしていた船などを攻撃しました。「自衛のため」だと説明し、停戦は継続しているとしています。アメリカ中央軍の報道官は25日、アメリカ軍がイラン南部で機雷を敷設しようとしていた船や、ミサイル発射施設を攻撃したことを明らかにしました。報道官は「自衛のための攻撃だ」と説明したうえで、「停戦は継続中だ」との認識を示しています。「FOXニュース」はアメリカ当局者の話として