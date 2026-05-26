プロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）がきのう夜、長女に暴行を加えたとして警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放された事件。まもなく球団が取材に応じる予定で、阿部監督の進退について言及されるかが注目されます。巨人の阿部慎之助監督はきのう午後8時前、東京・渋谷区の自宅で18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたとして、児童相談所からの通報を受け駆け付けた警察官に現行犯逮捕され、その後、釈放さ