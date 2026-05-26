ネット通販などで箱買いした飲料を、一瞬で収納ボックスに入れ替える驚きのワザが、Instagramで話題になっている。【写真】まず、箱買いした飲み物の段ボール箱をひっくり返して底から開封します今回話題となったのは、「段ボールを逆転させる」という発想で、手間と労力を劇的に解消した収納術。まずは箱買いした飲料ぴったりの収納ボックスを用意。段ボールの底をカッターで切り取り、逆さにした収納ボックスをかぶせ、あとは収