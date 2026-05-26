かつて焼肉店の定番メニューだった牛のレバ刺し。法規制のため現在では食べることができなくなっているが、ある意外な食材を使うことで、その食感と味わいを見事に再現できるとInstagramで話題になっている。【写真】スーパーで売ってる紀文の商品ですよその食材とはスーパーなどで手軽に買えるごま豆腐。これにごま油と塩を合わせるだけで、驚くほどレバ刺しに近い味わいになるというのだ。「食感が完全にハマった」と語る考案者