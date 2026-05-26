タレントの菊地亜美さんは5月22日、自身のInstagramを更新。LA旅行の写真を投稿し、タレント・矢口真里さんの夫で元モデルの梅田賢三さんとのやりとりを披露しました。【写真】菊地亜美の“流し目”ショット「目線の先に何があるのか気になります」菊地さんは「LA旅」とつづり、12枚の写真を投稿。家族とのアメリカ・ロサンゼルス旅行の様子です。2〜5枚目では、現地で有名なホットドッグ屋「PINK'S（ピンクス）」で食べる姿を披露