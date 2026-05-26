人力資源社会保障部など中国政府5部門は5月25日、「超齢労働者基本権益保障暫定規定」を発表し、7月1日から施行することを明らかにしました。「超齢労働者」とは国が定める定年を過ぎても働く人を指します。この「暫定規定」は中国で初めて、超齢労働者の権益を明確に定めた専門の規則であり、現行の労働法による制度の不備を補うものです。「暫定規定」は、雇用者と超齢労働者双方の権利と義務を明確化し、超齢労働者の労働報酬、