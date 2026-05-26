お金が貯められる人が行っている習慣とは、何でしょうか？ 今回は、「貯め上手な人」がやっている習慣を紹介します！◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点?先取り貯金を実践している上手に貯金をしている人の多くは、「先取り貯金」を実践しています。先取り貯金とは、余ったお金を貯金に回すのではなく、あらかじめ貯金する金額を給料日等に給料が振り込まれる口座から貯金専用の口座へ自動振替する設定にし