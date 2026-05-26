バイクによる四輪車用駐車枠の利用は認められている！4月から5月にかけてのツーリングシーズンでは、週末の高速道路や観光地の周辺では多くのバイクを見かけるようになります。そうしたなか、SAやコンビニの駐車場においてバイクが四輪車用の駐車枠を使用することに対し、SNS上では議論が巻き起こることも少なくありません。【画像】バイクが四輪車用の駐車枠を使用することはNG？ 実際にバイクが停まっている様子を画像で見る