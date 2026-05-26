スコットランドの名門セルティックはリーグ最終節で逆転優勝を飾り、スコティッシュカップも制覇。２冠を達成した。ただ、補強がうまくいかず、厳しいシーズンだったのは間違いない。セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は、今シーズンの新戦力を10点満点で採点。昨夏に川崎フロンターレから加入した25歳のFW山田新は３点と辛辣だった。プレシーズンの期待値は小さくなかったが、リーグ戦８試合（うち先発は１試合）の出