格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。マネージャーを務める弟の次女で姪・ヒメちゃんと2人で東京ディズニーランドを楽しむ様子を公開した。【動画】「ひめちゃんやっぱりかわいい 」SHIHOに似ている？“美形”姪っ子が初めてのTDLを満喫SHIHOは「ヤノシホ（SHIHO）の姪っ子、人生初のディズニーランド（でも一番はしゃいていたのはSHIHOでした）」と題した動画で、