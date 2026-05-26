近畿日本鉄道によると、京都線の富野荘・新田辺間で26日午前10時半ごろに発生した沿線火災の影響で、午前11時半時点で、向島～新田辺の上下線で運転を見合わせています。 午前11時半時点で、運転再開の見込みは立っていないということです