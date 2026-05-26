兵庫県たつの市で母と娘が殺害された事件で指名手配されている男は、事件発覚前に警察に話を聞かれた際の所持金が500円程度だったということです。 たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が殺害された事件では、10年ほど前まで田中さんの隣に住んでいた大山賢二容疑者（42）が、千尋さんに対する殺人容疑で全国に指名手配されています。 大山容疑者は事件が発覚する3日前の5月16日、東に30キロほど離れた高