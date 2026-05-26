東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が25、自身のXを更新し、画像（スクショ）を投稿しながら株やFXなどで爆損したことを報告した。【写真】気になる！ケタ違いの爆損した水谷隼の取引スクショ定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「株も為替もCFDも全部ボロ負けもう限界。お金貯めてまた来年頑張ります」と嘆き。投稿した画像では、株やFX取引での損益を報告し、総未実現スワ