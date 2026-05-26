ゴールデンウィーク、毎日こたつに入るシベリアンハスキーが、SNSで話題となっている。【映像】こたつをめくった様子（実際の映像）世の中はすっかり春だが、シベリアンハスキーのアシリちゃん（3歳）は、まだこたつの中だった。5月2日から6日にかけて、朝も昼も夜も、気がつくと、こたつに入っていたそう。暖かい日でも、のんびりしている時はやっぱりここが落ち着くようで、アシリちゃんも「落ち着くな〜」と思ってい