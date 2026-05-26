【ニューデリー＝井上暢】茂木外相は２５日夜、訪問先のインドの首都ニューデリーでスブラマニヤム・ジャイシャンカル外相と会談し、重要物資のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化などの経済安全保障協力や、投資などを通じた経済協力を官民一体で加速させることで一致した。茂木氏は会談の冒頭、「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）の実現のためには、日本とインドが原動力とならなければならない」と強