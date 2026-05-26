【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）【映像】スタート失敗で危機一髪→驚異の動き（車載カメラ）決勝レースのスタート直後、あと一歩で大クラッシュとなる危機一髪のシーンがあった。予選で攻めた結果、走路外走行でアタックラップ抹消となった坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）は、決勝は22番手からのスタートとなった。坪井は抜群のスタートを決めたものの、その目の前のグリッドにいたチャーリー