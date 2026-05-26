参院内閣委に出席した高市首相（左）＝26日午前高市早苗首相は26日の参院内閣委員会で、首相陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成・投稿したとの週刊誌報道を巡り、動画を作成したとする男性と公設第1秘書とのオンライン上の接点について「記録はない」と述べた。男性は18日配信のユーチューブ番組で、秘書とオンライン上でやりとりしていたと証言していた。首相は内閣委で「週刊誌の記事内容は確認できなか