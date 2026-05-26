政府は26日、中東情勢の長期化を受け、ことし7月から9月の電気・ガス料金の補助として、今年度予算の予備費からおよそ5000億円の支出を閣議決定しました。尾崎官房副長官「電気の使用量が増加する7月から9月において、電気・ガス料金への支援を実施することとし、そのために5135億円の一般予備費の使用を本日閣議決定したところであります」26日に閣議決定された予備費は、夏場の3か月間の電気・ガス料金の支援にあてられ、標準的