◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席は左飛に倒れた。1−2の5回、先頭のE・ヘルナンデスが三塁への内野安打で出塁。無死一塁で第3打席を迎えた。2ボール2ストライクからの5球目、高め直球を狙って振り抜いたが、打球は伸びず、左飛。好機を広げることはできなかった。NHK