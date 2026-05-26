お笑いタレントの山田花子が25日、自身のアメブロを更新。久しぶりに振る舞ったという手料理を披露した。【映像】山田花子「給食と同じ味がする！」息子が絶賛した夕食「今夜は久しぶりにご飯 作ってあげたよ」と切り出した山田は、長男が食べたがっていたという「カレーうどん」を作ったことを報告。カレーうどんや野菜の小鉢などが並ぶ、品数豊富な食卓を披露した。また、ブログではカレーうどんを堪能する息子たちの姿も