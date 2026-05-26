フリーアナウンサー笠井信輔（63）が26日、ブログを更新し、前日25日に巨人の阿部慎之助監督（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された件に関する一連の報道に疑問を呈した。笠井は「巨人軍監督逮捕報道への疑問」と題した投稿の冒頭で「巨人の監督が暴行容疑で逮捕されました。驚きを持って伝えられたのはシーズン中にプロ野球の現役監督が逮捕されるということとともに誰が通報したかということです」と指摘。「広く報道され