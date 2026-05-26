Samsungが250TBから1000TB(1PB)の大容量SSDの開発を行っていることが、企業向けにストレージソリューションを提供しているScalityの共有した情報から示唆されています。Scality says Samsung is developing nearline SSDs up to 1 PBhttps://www.blocksandfiles.com/flash/2026/05/15/scality-says-samsung-is-developing-nearline-ssds-up-to-1-pb/5241031Samsung is pushing flash storage toward a petabyte for AI data center