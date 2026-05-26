アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里のツインテールにファンはメロメロだ。２６日までにインスタグラムを更新した大谷は、「ついんてーるすき？」とつづり、自撮りショットを投稿。デコルテを開けた青色がベースの衣装に、ツインテールの髪形を合わせた姿や、唇を尖らせた顔を公開した。この投稿には「好き好き大好きやっぱ好きー！！！！」「控えめに言ってめっちゃ好き！」「ツインテールみりに