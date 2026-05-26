公園トイレのおむつ交換台に火をつけた疑い 鹿児島市の公園の公衆トイレで、おむつ交換台にライターで火をつけ燃やしたとして、市内の16歳の少年が書類送検されました。 器物損壊の疑いで書類送検されたのは、鹿児島市に住む16歳の飲食店従業員の少年です。 鹿児島南警察署によりますと、少年は去年12月8日の夜、鹿児島市宇宿3丁目の脇田公園の多目的トイレで、ライターでおむつ交換台に火をつけた疑いが持たれ