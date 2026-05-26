マイナンバーカードと運転免許証の一本化が開始してから1年以上が経過した。しかし、SNSでは、一本化したことでレンタカーが借りられなかったとする投稿が注目を集めている。実際の状況はどうなのだろうか。レンタカー各社の対応をまとめた。25年3月24日からマイナ免許証運用開始マイナンバーカードと運転免許証の一本化は、2025年3月24日から運用を開始。これにより、免許証の持ち方として、（1）運転免許証の免許情報が記録され