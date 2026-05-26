多くの人が誤解している体脂肪を付けることが悪いことばかりでもない理由 脂肪はエネルギーの宝庫 余った栄養が体脂肪として蓄えられるのは、脂肪細胞がエネルギーの貯蔵に適しているからだけではありません。脂肪自体が効率いいエネルギーであることも大きな理由です。私たちが食べ物から得る栄養はおもに炭水化物、脂質、たんぱく質の３つですが、大きく分けるとこのうち炭水化物と脂質はエネルギӦ