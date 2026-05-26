内臓脂肪は男性に、皮下脂肪は女性につきやすい！脂肪のつき方に男女で違いがある理由 内臓脂肪はリスクが高いが減りやすい 一般的に、内臓脂肪は男性につきやすく、皮下脂肪は女性につきやすいとされています。 内臓脂肪と皮下脂肪は性質や働きも異なり、皮下脂肪型肥満より内臓脂肪型肥満のほうが、高血圧や糖尿病など生活習慣病になるリスクが高いことがわかっています。これに対して皮下脂肪は病気を誘引する危険性は低